Нацбанк пояснив свою позицію щодо можливої купівлі облігацій внутрішньої державної позики
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Національний банк не планує купляти ОВДП у портфель, який на сьогодні складає понад 300 млрд гривень. Про це на брифінгу у п’ятницю повідомив заступник голови Національного банку України Олег Чурій, передає кореспондент УНН.
"Рішення ради Національного банку є рекомендацією. Але хочу підкреслити, що позиція правління незмінна – ми на сьогодні не плануємо купляти ОВДП у портфель. На сьогодні портфель ОВДП Національного банку досить значний, він складає порядку більше ніж 300 млрд гривень", - сказав Чурій.
З його слів, щороку Міністерство фінансів здійснює погашення портфелю Національного банку приблизно на 12 млрд грн.
"Ми на сьогодні не плануємо збільшення нашого портфелю", - додав заступник голови НБУ.
Як повідомлялося в УНН, обсяг міжнародних золотовалютних резервів України на сьогодні становить близько 25 млрд доларів США.