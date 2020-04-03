Нацбанк объяснил свою позицию относительно возможной покупки облигаций внутреннего государственного займа

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 71674 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 84759 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 97788 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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КИЕВ. 3 апреля. УНН. Национальный банк не планирует покупать ОВГЗ в портфель, который на сегодня составляет более 300 млрд гривен. Об этом на брифинге в пятницу сообщил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий, передает корреспондент УНН.

"Решение совета Национального банка является рекомендацией. Но хочу подчеркнуть, что позиция правления неизменна - мы сегодня не планируем покупать ОВГЗ в портфель. На сегодня портфель ОВГЗ Национального банка достаточно значителен, он составляет порядка больше чем 300 млрд гривен", - сказал Чурий.

По его словам, ежегодно Министерство финансов осуществляет погашение портфеля Национального банка примерно на 12 млрд грн.

"Мы сегодня не планируем увеличение нашего портфеля", - добавил заместитель главы НБУ.

Как сообщалось в УНН, объем международных золотовалютных резервов Украины на сегодня составляет около 25 млрд долларов США.

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