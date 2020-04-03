Нацбанк объяснил свою позицию относительно возможной покупки облигаций внутреннего государственного займа
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Национальный банк не планирует покупать ОВГЗ в портфель, который на сегодня составляет более 300 млрд гривен. Об этом на брифинге в пятницу сообщил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий, передает корреспондент УНН.
"Решение совета Национального банка является рекомендацией. Но хочу подчеркнуть, что позиция правления неизменна - мы сегодня не планируем покупать ОВГЗ в портфель. На сегодня портфель ОВГЗ Национального банка достаточно значителен, он составляет порядка больше чем 300 млрд гривен", - сказал Чурий.
По его словам, ежегодно Министерство финансов осуществляет погашение портфеля Национального банка примерно на 12 млрд грн.
"Мы сегодня не планируем увеличение нашего портфеля", - добавил заместитель главы НБУ.
Как сообщалось в УНН, объем международных золотовалютных резервов Украины на сегодня составляет около 25 млрд долларов США.