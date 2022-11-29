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НАТО знову думає про надання Україні винищувачів МіГ-29 та F-16 – Bloomberg

НАТО знову думає про надання Україні винищувачів МіГ-29 та F-16 – Bloomberg

Київ • УНН

 • 897241 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Лідери НАТО знову розглядають ідею, від якої відмовилася в перші дні повномасштабної війни – надання Україні винищувачів МіГ-29 та F-16. Про це у своїй колонці для Bloomberg заявив колишній командувач сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс, передає УНН.

Деталі

Джеймс Ставрідіс припустив, що Україна може отримати більшу кількість високотехнологічних ракетних комплексів класу "повітря-земля", системи Patriot і, можливо, тактичні винищувачі.

"Лідери у столицях країн НАТО також переглядають ідею, від якої відмовилися в перші дні війни: надати або винищувачі МіГ-29 радянських часів (поляки запропонували передати їх українцям), або навіть надлишки американських F-16, простий в освоєнні багатоцільовий винищувач", – повідомив Ставрідіс.

Він додав, що без таких заходів "повітряна війна" й надалі триватиме на користь путіна.

Нагадаємо

У Польщі вкотре закликали Німеччину передати ЗРК Patriot для України.

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що найефективніше вирішення енергетичної проблеми для України – ракети дальністю 800 і більше кілометрів, що дасть змогу значно заощадити на генераторах.

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