НАТО знову думає про надання Україні винищувачів МіГ-29 та F-16 – Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Лідери НАТО знову розглядають ідею, від якої відмовилася в перші дні повномасштабної війни – надання Україні винищувачів МіГ-29 та F-16. Про це у своїй колонці для Bloomberg заявив колишній командувач сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс, передає УНН.
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Джеймс Ставрідіс припустив, що Україна може отримати більшу кількість високотехнологічних ракетних комплексів класу "повітря-земля", системи Patriot і, можливо, тактичні винищувачі.
"Лідери у столицях країн НАТО також переглядають ідею, від якої відмовилися в перші дні війни: надати або винищувачі МіГ-29 радянських часів (поляки запропонували передати їх українцям), або навіть надлишки американських F-16, простий в освоєнні багатоцільовий винищувач", – повідомив Ставрідіс.
Він додав, що без таких заходів "повітряна війна" й надалі триватиме на користь путіна.
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