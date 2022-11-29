НАТО снова думает о передаче Украине истребителей МиГ-29 и F-16 – Bloomberg
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Лидеры НАТО снова рассматривают идею, от которой отказалась в первые дни полномасштабной войны – предоставление Украине истребителей МиГ-29 и F-16. Об этом в своей колонке для Bloomberg заявил бывший командующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис, передает УНН.
Детали
Джеймс Ставридис предположил, что Украина может получить большее количество высокотехнологичных ракетных комплексов класса "воздух-земля", системы Patriot и, возможно, тактические истребители.
"Лидеры в столицах стран НАТО также пересматривают идею, от которой отказались в первые дни войны: предоставить либо истребители МиГ-29 советских времен (поляки предложили передать их украинцам), либо даже излишки американских F-16, простой в освоении многоцелевой истребитель", – сообщил Ставридис.
Он добавил, что без таких мер "воздушная война" и дальше будет продолжаться в пользу путина.
Напомним
В Польше еще раз призвали Германию передать ЗРК Patriot для Украины.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что наиболее эффективно решение энергетической проблемы для Украины – ракеты дальностью 800 и более километров, что позволит значительно сэкономить на генераторах.