НАТО значно збільшила свою присутність у Чорному морі
Київ • УНН
БРЮССЕЛЬ-КИЇВ. 4 грудня. УНН. НАТО значно збільшила свою присутність у Чорному морі. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг у Брюсселі, передає УНН.
"Ми торкнулись безпекової ситуації в Чорноморському регіоні, зокрема, порушення Росією суверенітет та територіальну цілісність Грузії та України", - сказал он.
За словами Генерального секретаря НАТО, 4 роки тому Росія нелегально анексувала Крим, а тепер намагається за допомогою Криму розширити свій вплив в регіоні.
Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи розглядає НАТО можливість розширити свою військово-морську присутність для забезпечення безпеки в регіоні або інші дії задля досягнення цієї мети в майбутньому, Столтенберг зазначив, що "присутність НАТО в Чорному морі є значення".
"Ми значно збільшили нашу присутність,і сьогодні союзники чітко заявили, що вони продовжать надавати практичну підтримку та політичну підтримку Україні, і також продовжать свою присутність у Чорноморському регіоні",- заявив він.
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Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко закликав країни НАТО спрямувати військові кораблі в Чорне та Азовське моря після російської агресії у районі Керченської протоки.