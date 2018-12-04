НАТО значительно увеличила свое присутствие в Черном море

"Мы коснулись ситуации безопасности в Черноморском регионе, в частности, нарушение Россией суверенитета и территориальной целостности Грузии и Украины", - сказал он.



По словам Генерального секретаря НАТО, 4 года назад Россия нелегально аннексировала Крым, а теперь пытается с помощью Крыму расширить свое влияние в регионе.

Отвечая на вопрос журналиста о том, рассматривает ли НАТО возможность расширить свою военно-морское присутствие для обеспечения безопасности в регионе или иные действия для достижения этой цели в будущем, Столтенберг отметил, что "присутствие НАТО в Черном море является значимым".

"Мы значительно увеличили наше присутствие, и сегодня союзники четко заявили, что они продолжат оказывать практическую поддержку и политическую поддержку Украины, и также продолжат свое присутствие в Черноморском регионе", - заявил он.



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Напомним, Президент Украины Петр Порошенко призвал страны НАТО направить военные корабли в Черное и Азовское моря после российской агрессии в районе Керченского пролива.