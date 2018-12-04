НАТО значительно увеличила свое присутствие в Черном море

$41.180.14
46.610.42
ukru
Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования
08:19 • 9670 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 27332 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 28026 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 20500 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 52106 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 99696 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 150622 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 137567 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71799 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 189062 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
4м/с
46%
Популярные новости

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 21545 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 27972 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 24605 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 28641 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 17382 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 17634 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 27373 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 28062 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 150644 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 137580 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 4686 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 15500 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 17543 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 19814 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 22661 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

НАТО значительно увеличила свое присутствие в Черном море

Киев • УНН

 • 11942 просмотра

БРЮССЕЛЬ-КИЕВ. 4 декабря. УНН. НАТО значительно увеличила свое присутствие в Черном море. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе, передает УНН.

НАТО значительно увеличила свое присутствие в Черном море

"Мы коснулись ситуации безопасности в Черноморском регионе, в частности, нарушение Россией суверенитета и территориальной целостности Грузии и Украины", - сказал он.

По словам Генерального секретаря НАТО, 4 года назад Россия нелегально аннексировала Крым, а теперь пытается с помощью Крыму расширить свое влияние в регионе.

Отвечая на вопрос журналиста о том, рассматривает ли НАТО возможность расширить свою военно-морское присутствие для обеспечения безопасности в регионе или иные действия для достижения этой цели в будущем, Столтенберг отметил, что "присутствие НАТО в Черном море является значимым".

"Мы значительно увеличили наше присутствие, и сегодня союзники четко заявили, что они продолжат оказывать практическую поддержку и политическую поддержку Украины, и также продолжат свое присутствие в Черноморском регионе", - заявил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США намерены выработать в Брюсселе общую позицию НАТО относительно Керченского пролива

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко призвал страны НАТО направить военные корабли в Черное и Азовское моря после российской агрессии в районе Керченского пролива.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$65.18
Bitcoin
$83,600.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.71
Золото
$3,319.89
Ethereum
$1,569.12