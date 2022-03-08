НАТО відповідає за те, щоб російська агресія не вийшла за межі Україні - Столтенберг
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Північноатлантичний альянс відповідає за те, щоб російська агресія не поширилася за межі України. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес конференції в Ризі з президентом Латвії Егілсом Левітсом, передає УНН.
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"Ми несемо відповідальність за те, щоб конфлікт не загострився і не поширився за межі України. Це було б ще небезпечніше, руйнівніше та ще більш смертоносно. Ситуація може вийти з-під контролю", – заявив Столтенберг.
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За його словами, страждання, які зараз спостерігаються в Україні, - є жахливими.
Генсек додав, що НАТО "значно посилило" свою присутність на східному фланзі Альянсу: наразі там перебувають 130 літаків у стані підвищеної боєготовності, понад 200 кораблів – від півночі Атлантики до Середземного моря, та ще 1000 додаткових військовослужбовців у регіоні.
Додамо
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов у своєму зверненні до західних партнерів заявив, що Україна може сама закрити небо від російських ракет, якщо на це не здатні західні країни. Однак це можливо за умови, якщо їй передадуть винищувачі та засоби протиповітряної оборони (ППО).