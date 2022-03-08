НАТО отвечает за то, чтобы российская агрессия не вышла за пределы Украины - Столтенберг

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Киев • УНН

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КИЕВ. 8 марта. УНН. Североатлантический альянс отвечает за то, чтобы российская агрессия не распространилась за пределы Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Риге с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, передает УНН.

Цитата

"Мы несем ответственность за то, чтобы конфликт не обострился и не распространился за пределы Украины. Это было бы еще опаснее, разрушительнее и еще более смертоносно. Ситуация может выйти из-под контроля", - заявил Столтенберг.

Детали

По его словам, страдания, которые сейчас наблюдаются в Украине, - являются ужасными.

Генсек добавил, что НАТО "значительно усилило свое присутствие на восточном фланге Альянса: сейчас там находятся 130 самолетов в состоянии повышенной боеготовности, более 200 кораблей - от севера Атлантики до Средиземного моря, и еще 1000 дополнительных военнослужащих в регионе.

Добавим

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в своем обращении к западным партнерам заявил, что Украина может сама закрыть небо от российских ракет, если на это не способны западные страны. Однако это возможно при условии, если ей передадут истребители и средства противовоздушной обороны (ПВО).

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