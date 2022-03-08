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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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Закриємо небо самі, дайте бойову авіацію: Данілов звернувся до Заходу

Закриємо небо самі, дайте бойову авіацію: Данілов звернувся до Заходу

Київ • УНН

 • 89427 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Україна може сама закрити небо від російських ракет, якщо на це не здатні західні країни. Однак це можливо за умови, якщо їй передадуть винищувачі та засоби протиповітряної оборони (ППО). Про це пише УНН з посиланням на Facebook Секретаря РНБО Олексія Данилова.

Деталі

"Ми дякуємо всім за кожен патрон, голос на захист нашої держави і кожне слово на нашу підтримку. Ми дякуємо нашим британським, канадським та нідерландським друзям за їхню ініціативу щодо створення міжнародної групи підтримки України. Але саме зараз, в цей момент, в цей день, в цю хвилину ми потребуємо максимально швидкої і практичної допомоги, від надання якої залежить українська перемога і не програш Заходу, це питання захисту українського неба - передача бойової авіації і засобів ППО", - зазначив Данілов.

Секретар РНБО підкреслив, що від цього також залежить, чи буде Росія вбивати українських жінок і дітей.

"Якщо НАТО не хоче або не може закрити небо над Україною, ми закриємо його самі, дайте нам зброю, якщо ваша зброя лежить в чохлах", - додав Данілов

Додамо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що закриття неба над Україною з боку НАТО спрацює, тільки якщо Альянс впевнений у своїх силах перед обличчям Росії.

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