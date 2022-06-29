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НАТО схвалило стратегічну концепцію до 2030 року: росія названа головною загрозою безпеці

НАТО схвалило стратегічну концепцію до 2030 року: росія названа головною загрозою безпеці

Київ • УНН

 • 117264 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Лідери країн-членів НАТО схвалили нову Стратегічну концепцію Альянсу, яка послужить його членам до 2030 року. Про це йдеться у декларації саміту лідерів, який стартував напередодні у Мадриді, пише УНН.

Цитата

"Ми схвалили нову стратегічну концепцію. Вона описує умови безпеки, з якими стикається Альянс, підтверджує наші цінності та визначає ключову мету та головну відповідальність НАТО – забезпечення нашої колективної оборони на основі 360-градусного підходу", - сказано у декларації.

Деталі

Повідомляється, що в концепції також викладено три основні завдання НАТО: стримування та оборона; запобігання та врегулювання криз; безпеку на основі співробітництва.

"Наступні роки вона спрямовуватиме нашу роботу в дусі нашої трансатлантичної солідарності", - йдеться в документі.

"російська федерація є найбільш серйозною та прямою загрозою безпеці членів НАТО та миру та стабільності в євроатлантичному регіоні", - сказано у документі.

Доповнення

В іспанському Мадриді у вівторок, 28 червня, стартував саміт лідерів Північноатлантичного альянсу, який триватиме три дні.

На зустрічі лідерів НАТО в Мадриді протягом наступних трьох днів планується ухвалити ключові рішення, зокрема нову Стратегічну концепцію Альянсу, а також посилення підтримки України.

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