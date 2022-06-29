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НАТО одобрило стратегическую концепцию до 2030 года: россия названа главной угрозой безопасности

Киев • УНН

 • 117261 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Лидеры стран-членов НАТО одобрили новую Стратегическую концепцию Североатлантического союза, которая послужит его членам до 2030 года. Об этом говорится в декларации саммита лидеров, стартовавшего накануне в Мадриде, пишет УНН.

Цитата

"Мы одобрили новую стратегическую концепцию. Она описывает условия безопасности, с которыми сталкивается Североатлантический союз, подтверждает наши ценности и определяет ключевую цель и главную ответственность НАТО - обеспечение нашей коллективной обороны на основе 360-градусного подхода", - говорится в декларации.

Детали

Сообщается, что в концепции также изложены три основные задачи НАТО: сдерживание и оборона; предотвращение и урегулирование кризисов; безопасность на основе сотрудничества.

"В предстоящие годы она будет направлять нашу работу в духе нашей трансатлантической солидарности", - говорится в документе.

"российская федерация является наиболее серьезной и прямой угрозой безопасности членов НАТО и миру и стабильности в евроатлантическом регионе", - говорится в документе.

Дополнение

В испанском Мадриде во вторник, 28 июня, стартовал саммит лидеров Североатлантического альянса, который продлится три дня.

На встрече лидеров НАТО в Мадриде в течение следующих трех дней планируется принять ключевые решения, в частности, новую Стратегическую концепцию Альянса, а также усиление поддержки Украины.

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