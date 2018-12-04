НАТО продовжить свою присутність у Чорному морі

$41.400.00
45.840.00
ukru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 3820 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 14245 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 38553 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 75812 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 62401 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 76737 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 92381 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87083 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 174292 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 100670 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
0м/с
61%
Популярнi новини

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

11 квітня, 23:07 • 20932 перегляди

В Одесі чутно звуки вибухів, місто атакують ворожі БпЛА

11 квітня, 23:22 • 8496 перегляди

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 9862 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

01:47 • 11423 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

02:06 • 18963 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 14245 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 174292 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 331112 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 264471 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 375192 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 38553 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 16831 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 22030 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 27860 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 48701 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

НАТО продовжить свою присутність у Чорному морі

Київ • УНН

 • 8985 перегляди

БРЮССЕЛЬ-КИЇВ. 4 грудня. УНН. НАТО продовжить свою присутність у Чорному морі. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг у Брюсселі, передає УНН.

НАТО продовжить свою присутність у Чорному морі

"Лише кілька днів тому ми бачили, як Росія використовує військову силу проти українських кораблів і військовослужбовців. Ми закликаємо Росію негайно звільнити українських моряків і кораблі, які його захопили. Росія повинна допустити свободу плавання. І дозволити безперешкодний доступ до українських портів. В Росії неприйняття кордонів своїх сусідів включає військову присутність в Абхазії та Південній Осетії", - повідомив він.

"Росія повинна припинити своє визнання обох регіонів. І вивести свої сили з цих регіонів Грузії. У відповідь на агресивні дії Росії, НАТО протягом останніх декількох років значно збільшила свою присутність у Чорноморському регіоні. На морі, в повітрі і на землі", - додав Столтенберг.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міністри НАТО разом з Клімкіним обговорять ситуацію у Керченській протоці

Кораблі НАТО регулярно патрулюють та здійснюють навчання в Чорному морі. Цього року судна під командуванням НАТО провели 120 днів у Чорному морі, порівняно з 80 днями минулого року. Кілька країн-членів Альянсу проводять повітряний контроль НАТО в регіоні. Союзники також проводять регулярні розвідувальні польоти. І ми створили румунську багатонаціональну бригаду під керівництвом Румунії.

"Три країни-члени НАТО - Болгарія, Румунія та Туреччина - є прибережними державами. Так що в Чорному морі вже є багато НАТО. І ми будемо продовжувати свою присутність у регіоні", - додав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США мають намір виробити в Брюсселі спільну позицію НАТО щодо Керченської протоки 

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко закликав країни НАТО спрямувати військові кораблі в Чорне та Азовське моря після російської агресії у районі Керченської протоки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,333.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,573.87