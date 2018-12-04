НАТО продовжить свою присутність у Чорному морі
Київ • УНН
БРЮССЕЛЬ-КИЇВ. 4 грудня. УНН. НАТО продовжить свою присутність у Чорному морі. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг у Брюсселі, передає УНН.
"Лише кілька днів тому ми бачили, як Росія використовує військову силу проти українських кораблів і військовослужбовців. Ми закликаємо Росію негайно звільнити українських моряків і кораблі, які його захопили. Росія повинна допустити свободу плавання. І дозволити безперешкодний доступ до українських портів. В Росії неприйняття кордонів своїх сусідів включає військову присутність в Абхазії та Південній Осетії", - повідомив він.
"Росія повинна припинити своє визнання обох регіонів. І вивести свої сили з цих регіонів Грузії. У відповідь на агресивні дії Росії, НАТО протягом останніх декількох років значно збільшила свою присутність у Чорноморському регіоні. На морі, в повітрі і на землі", - додав Столтенберг.
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Кораблі НАТО регулярно патрулюють та здійснюють навчання в Чорному морі. Цього року судна під командуванням НАТО провели 120 днів у Чорному морі, порівняно з 80 днями минулого року. Кілька країн-членів Альянсу проводять повітряний контроль НАТО в регіоні. Союзники також проводять регулярні розвідувальні польоти. І ми створили румунську багатонаціональну бригаду під керівництвом Румунії.
"Три країни-члени НАТО - Болгарія, Румунія та Туреччина - є прибережними державами. Так що в Чорному морі вже є багато НАТО. І ми будемо продовжувати свою присутність у регіоні", - додав він.
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Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко закликав країни НАТО спрямувати військові кораблі в Чорне та Азовське моря після російської агресії у районі Керченської протоки.