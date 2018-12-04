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НАТО продолжит свое присутствие в Черном море

Киев • УНН

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БРЮССЕЛЬ-КИЕВ. 4 декабря. УНН. НАТО продолжит свое присутствие в Черном море. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе, передает УНН.

НАТО продолжит свое присутствие в Черном море

"Всего несколько дней назад мы видели, как Россия использует военную силу против украинских кораблей и военнослужащих. Мы призываем Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, которые его захватили. Россия должна допустить свободу плавания. И позволить беспрепятственный доступ в украинские порты. В России неприятие границ своих соседей включая военное присутствие в Абхазии и Южной Осетии", - сообщил он.

"Россия должна прекратить свое признание обоих регионов. И вывести свои силы из этих регионов Грузии. В ответ на агрессивные действия России, НАТО в течение последних нескольких лет значительно увеличило свое присутствие в Черноморском регионе. На море, в воздухе и на земле", - добавил Столтенберг.

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Корабли НАТО регулярно патрулируют и осуществляют учения в Черном море. В этом году судна под командованием НАТО провели 120 дней в Черном море, по сравнению с 80 днями в прошлом году. Несколько стран-членов Альянса проводят воздушный контроль НАТО в регионе. Союзники также проводят регулярные разведывательные полеты. И мы создали румынскую многонациональную бригаду под руководством Румынии.

"Три страны-члены НАТО - Болгария, Румыния и Турция - есть прибрежными государствами. Так что в Черном море уже много НАТО. И мы будем продолжать свое присутствие в регионе", - добавил он.

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Напомним, Президент Украины Петр Порошенко призвал страны НАТО направить военные корабли в Черное и Азовское моря после российской агрессии в районе Керченского пролива.

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