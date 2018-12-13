НАТО передало українським військовим сучасні системи захищеного зв’язку
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Збройні сили України отримають новітні системи для управління та зв’язку від НАТО. Про це йдеться у повідомленні місії України при НАТО у Facebook, передає УНН.
“Цього року Збройні Сили України отримають новорічні подарунки від НАТО раніше. У рамках імплементації Трастового фонду НАТО з удосконалення системи командування, управління, зв’язку та обміну інформацією (C4) Україна отримала сьогодні обладнання, яке значно покращить спроможності системи управління та зв’язку наших Збройних Сил. Вантаж вже у повітрі і скоро буде доставлений за призначенням”, — зазначається у повідомленні.
У місії України при НАТО подякували країнам-контрибуторам цього Трастового фонду — Австралії, Великій Британії Данії, Ісландії, Канаді, Латвії, Литві, Німеччині, Польщі, США і Туреччині за надання Україні такої необхідної практичної допомоги.
Нагадаємо, сьогодні Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг повідомив, що до кінця року НАТО надасть Україні безпечне обладнання зв’язку для Збройних сил України.