НАТО передало украинским военным современные системы защищенной связи

"В этом году Вооруженные Силы Украины получат новогодние подарки от НАТО раньше. В рамках имплементации Трастового фонда НАТО по совершенствованию системы командования, управления, связи и обмена информацией (C4) Украина получила сегодня оборудование, которое значительно улучшит возможности системы управления и связи наших Вооруженных Сил. Груз уже в воздухе и скоро будет доставлен по назначению", - отмечается в сообщении.

В миссии Украины при НАТО поблагодарили страны-контрибуторы этого трастового фонда - Австралию, Великобританию, Данию, Исландию, Канаду, Латвию, Литву, Германию, Польшу, США и Турцию за предоставление Украине такой необходимой практической помощи.

Напомним, сегодня Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что до конца года НАТО предоставит Украине безопасное оборудование связи для Вооруженных сил Украины.