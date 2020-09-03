НАТО 4 вересня проведе спеціальне засідання через отруєння Навального
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Рада Північноатлантичного альянсу сьогодні проведе спеціальне засідання, присвячене отруєнню російського опозиціонера Олексія Навального. Про це з посиланням на пресслужбу НАТО повідомляє “Радіо Свобода”, передає УНН.
Зазначається, що після обговорень у Брюсселі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ виступить із заявою. Напередодні Столтенберґ рішуче засудив використання бойової отрути проти Навального і заявив, що альянс проведе консультації з Німеччиною і всіма союзниками щодо наслідків цієї справи.
За словами Столтенберґа, використання “Новачка” проти Навального ще більш нагально вимагає повного і прозорого розслідування з боку Росії.
Нагадаємо, 2 вересня офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що в організмі Навального знайшли сліди хімічної отруйної речовини з групи “Новачок”.
Як повідомляв УНН, раніше ЗМІ заявили, що Навального могли отруїти речовиною, якою спецслужби РФ намагалися вбити болгарського бізнесмена.