НАТО 4 сентября проведет специальное заседание из-за отравления Навального

Отмечается, что после обсуждений в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберґ выступит с заявлением. Накануне Столтенберґ решительно осудил использование боевого яда против Навального и заявил, что альянс проведет консультации с Германией и всеми союзниками последствий этого дела.

По словам Столтенберґа, использование "Новичка" против Навального еще более остро требует полного и прозрачного расследования со стороны России.

Напомним, 2 сентября официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что в организме Навального нашли следы химического ядовитого вещества из группы "Новичок".

Как сообщал УНН, ранее СМИ заявили, что Навального могли отравить веществом, которым спецслужбы РФ пытались убить болгарского бизнесмена.