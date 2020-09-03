НАТО 4 сентября проведет специальное заседание из-за отравления Навального
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Совет Североатлантического альянса сегодня проведет специальное заседание, посвященное отравлению российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом со ссылкой на пресс-службу НАТО сообщает “Радио Свобода”, передает УНН.
Отмечается, что после обсуждений в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберґ выступит с заявлением. Накануне Столтенберґ решительно осудил использование боевого яда против Навального и заявил, что альянс проведет консультации с Германией и всеми союзниками последствий этого дела.
По словам Столтенберґа, использование "Новичка" против Навального еще более остро требует полного и прозрачного расследования со стороны России.
Напомним, 2 сентября официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что в организме Навального нашли следы химического ядовитого вещества из группы "Новичок".
Как сообщал УНН, ранее СМИ заявили, что Навального могли отравить веществом, которым спецслужбы РФ пытались убить болгарского бизнесмена.