Наступного тижня Україна представить союзникам власний план перемоги - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що Україна на 90% підготувала план перемоги для представлення союзникам. План містить 4 основні пункти та один післявоєнний, включаючи безпеку та підтримку.
Україна вже майже повністю підготувала власний план перемоги для того, щоб представити його міжнародним партнерам. Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Деталі
Протягом усього дня в різних форматах (відбувались - ред.) наради з підготовки нашого українського плану перемоги. Реальне наповнення усіх пунктів
За його словами, до підготовки цього плану були залучені ключові особи за кожним напрямком.
Більш ніж, на 90% все виписано. І в комплексі цей пакет може забезпечити правильний розвиток ситуації не тільки для України, а й для усіх в світі, хто цінує міжнародне право. Вже на наступний тиждень ми готуємо план перемоги для представлення союзникам
Нагадаємо
Президент України Володимир зеленський заявив, що план перемоги України, який він хоче представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основних пункти і один післявоєнний. Мова про безпеку, геополітичне місце України, сильну військову підтримку, економічну підтримку.