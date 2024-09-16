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Наступного тижня Україна представить союзникам власний план перемоги - Зеленський

Наступного тижня Україна представить союзникам власний план перемоги - Зеленський

Київ • УНН

 • 42256 перегляди

Президент Зеленський заявив, що Україна на 90% підготувала план перемоги для представлення союзникам. План містить 4 основні пункти та один післявоєнний, включаючи безпеку та підтримку.

Україна вже майже повністю підготувала власний план перемоги для того, щоб представити його міжнародним партнерам. Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Протягом усього дня в різних форматах (відбувались - ред.) наради з підготовки нашого українського плану перемоги. Реальне наповнення усіх пунктів 

- заявив президент. 

За його словами, до підготовки цього плану були залучені ключові особи за кожним напрямком. 

Більш ніж, на 90% все виписано. І в комплексі цей пакет може забезпечити правильний розвиток ситуації не тільки для України, а й для усіх в світі, хто цінує міжнародне право. Вже на наступний тиждень ми готуємо план перемоги для представлення союзникам

- наголосив Зеленський. 

Нагадаємо

Президент України Володимир зеленський заявив, що план перемоги України, який він хоче представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основних пункти і один післявоєнний. Мова про безпеку, геополітичне місце України, сильну військову підтримку, економічну підтримку.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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