На следующей неделе Украина представит союзникам собственный план победы - Зеленский

Украина уже почти полностью подготовила собственный план победы для того, чтобы представить его международным партнерам. Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

В течение всего дня в разных форматах (происходили - ред.) совещания по подготовке нашего украинского плана победы. Реальное наполнение всех пунктов - заявил президент.

По его словам, к подготовке этого плана были привлечены ключевые лица по каждому направлению.

Более чем, на 90% все выписано. И в комплексе этот пакет может обеспечить правильное развитие ситуации не только для Украины, но и для всех в мире, кто ценит международное право. Уже на следующую неделю мы готовим план победы для представления союзникам - подчеркнул Зеленский.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план победы Украины, который он хочет представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один послевоенный. Речь о безопасности, геополитическом месте Украины, сильной военной поддержке, экономической поддержке.