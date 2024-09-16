На следующей неделе Украина представит союзникам собственный план победы - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что Украина на 90% подготовила план победы для представления союзникам. План содержит 4 основных пункта и один послевоенный, включая безопасность и поддержку.
Украина уже почти полностью подготовила собственный план победы для того, чтобы представить его международным партнерам. Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
В течение всего дня в разных форматах (происходили - ред.) совещания по подготовке нашего украинского плана победы. Реальное наполнение всех пунктов
По его словам, к подготовке этого плана были привлечены ключевые лица по каждому направлению.
Более чем, на 90% все выписано. И в комплексе этот пакет может обеспечить правильное развитие ситуации не только для Украины, но и для всех в мире, кто ценит международное право. Уже на следующую неделю мы готовим план победы для представления союзникам
Напомним,
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план победы Украины, который он хочет представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один послевоенный. Речь о безопасности, геополитическом месте Украины, сильной военной поддержке, экономической поддержке.