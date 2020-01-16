Наступного тижня розпочне роботу робоча група щодо податкової реформи - Мінфін
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Цього тижня розпочинається формування робочої групи по напрацюванню податкової реформи, на наступному тижні має відбутись її перше засідання. Про це під час щорічної зустрічі з клієнтами і партнерами Національного банку сказала Міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент УНН.
"Для прискорення економічного зростання не достатньо просто відповідальної бюджетної фіскальної політики. Саме того ми з цього тижня розпочинаємо формування, і на наступному тижні має бути перше засідання робочої групи по напрацюванню податкової реформи. Це те, що було оголошено нами ще в минулому році. Група розпочне спочатку з швидкої діагностики нашої податкової системи. Ми не робили з 2015 року такої комплексної діагностики", - сказала міністр.
З її слів, діагностика має чітко показати, де знаходиться Україна серед тих країн, з якими вона конкурує, зокрема, за інвестиції, за робочу силу, за ринки тощо.
"І ми вийдемо разом з бізнес-асоціаціями і до бізнесу з пропозиціями реформування податкової системи, яка буде більш сприятливою до мети зростання бізнесу", - зазначила Маркарова.
Нагадаємо, влітку прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що податкова реформа має запрацювати з 1 січня 2021 року.