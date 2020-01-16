На следующей неделе начнет работу рабочая группа касательно налоговой реформы - Минфин
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. На этой неделе начинается формирование рабочей группы по наработке налоговой реформы, на следующей неделе должно состояться ее первое заседание. Об этом во время ежегодной встречи с клиентами и партнерами Национального банка сказала Министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент УНН.
"Для ускорения экономического роста недостаточно просто ответственной бюджетной фискальной политики. Именно поэтому мы с этой недели начинаем формирование, и на следующей неделе должно быть первое заседание рабочей группы по наработке налоговой реформы. Это то, что было объявлено нами еще в прошлом году. Группа начнет сначала с быстрой диагностики нашей налоговой системы. Мы не делали с 2015 года такой комплексной диагностики", - сказала министр.
По ее словам, диагностика должна четко показать, где находится Украина среди тех стран, с которыми она конкурирует, в частности, за инвестиции, за рабочую силу, за рынки.
"И мы выйдем вместе с бизнес-ассоциациями и к бизнесу с предложениями реформирования налоговой системы, которая будет более благоприятной к цели роста бизнеса", - отметила Маркарова.
Напомним, летом премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что налоговая реформа должна заработать с 1 января 2021 года.