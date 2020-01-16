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На следующей неделе начнет работу рабочая группа касательно налоговой реформы - Минфин

Киев • УНН

 • 14984 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. На этой неделе начинается формирование рабочей группы по наработке налоговой реформы, на следующей неделе должно состояться ее первое заседание. Об этом во время ежегодной встречи с клиентами и партнерами Национального банка сказала Министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент УНН.

На следующей неделе начнет работу рабочая группа касательно налоговой реформы - Минфин

"Для ускорения экономического роста недостаточно просто ответственной бюджетной фискальной политики. Именно поэтому мы с этой недели начинаем формирование, и на следующей неделе должно быть первое заседание рабочей группы по наработке налоговой реформы. Это то, что было объявлено нами еще в прошлом году. Группа начнет сначала с быстрой диагностики нашей налоговой системы. Мы не делали с 2015 года такой комплексной диагностики", - сказала министр.

По ее словам, диагностика должна четко показать, где находится Украина среди тех стран, с которыми она конкурирует, в частности, за инвестиции, за рабочую силу, за рынки.

"И мы выйдем вместе с бизнес-ассоциациями и к бизнесу с предложениями реформирования налоговой системы, которая будет более благоприятной к цели роста бизнеса", - отметила Маркарова.

Напомним, летом премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что налоговая реформа должна заработать с 1 января 2021 года.

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