Наступного тижня рада може розглянути другий з пакету проектів по КСУ - нардеп

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. У Верховній Раді наступного тижня можуть розглянути два законопроекти щодо відновлення повноважень Національного агентства з запобігання корупції, раніше обмежені рішенням Конституційного суду. Про це в коментарі УНН розповів член робочої групи Верховної Ради щодо врегулювання ситуації навколо Конституційного Суду, народний депутат з фракції “Голос” Ярослав Юрчишин.

“Уже зареєстровані два законопроекти, які повертають повноваження Національного агенства із запобігання корупції. Чому два? Перший — це, власне, зміни до закону про запобігання корупції. Інший — це зміни в адміністративний кодекс, які вносяться окремим законом. Фактично, вони повністю повертають повноваження НАЗК в перевірці декларацій, контролі способу життя, виписуючи лише певні особливості по представникам судової гілки влади. Ці особливості зводяться до того, що після виявлення певних проблем у деклараціях, складання адміністративного протоколу, НАЗК повідомляє про це або Вищу раду правосуддя, якщо це стосується простих суддів, або Конституційний суд, якщо це стосується суддів Конституційного суду”, — сказав нардеп.

З його слів, відповідно до документу, у випадку, якщо НАЗК хоче особисто вручити протокол, то, відповідно, для вручення суддям має бути присутній інспектор ВРП, а для судді Конституційного суду — або голова, або заступник голови КСУ.

“В принципі, це теж компромісний варіант, він погоджений як з органами судової влади, так частково враховане і бачення НАЗК. Слабкість цього варіанту у тому, що додаткові повноваження отримає ВРП, хоча Венеційська комісія рекомендувала до заміни складу цієї інституції більш доброчесними членами не давати їй додаткові повноваження”, — зазначив співрозмовник УНН.

Водночас, підкреслив Юрчишин, в данному випадку “виходу майже немає”, адже з судових органів, які можуть здійснювати такі функції, існує лише Вища кваліфікаційна комісія суддів, яка наразі розпущена і не діє, і ВРП.

“Відповідно, група зупинилась на другому варіанті. Я сподіваюсь, що цього четверга законопроекти будуть розглянуті профільним комітетом, і вже з вівторка можуть розглядатись у Верховній раді і розглядатись вцілому”, — додав він.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 ККУ, яка передбачала відповідальність за брехню в декларації.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

Після цього у Верховній Раді України різні політичні сили вже розробили близько 10 законопроектів, які стосуються вирішення ситуації навколо Конституційного Суду.

Як повідомляв УНН, 4 грудня Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (№ 4460-д).

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