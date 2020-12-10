На следующей неделе совет может рассмотреть второй из пакета проектов по КСУ - нардеп

“Уже зарегистрированы два законопроекта, которые возвращают полномочия Национального агентства по предупреждению коррупции. Почему два? Первый — это, собственно, изменения в закон о предотвращении коррупции. Другой — это изменения в административный кодекс, которые вносятся отдельным законом. Фактически, они полностью возвращают полномочия НАПК в проверке деклараций, контроле образа жизни, выписывая только определенные особенности по представителям судебной ветви власти. Эти особенности сводятся к тому, что после обнаружения определенных проблем в декларациях, составления административного протокола, НАПК сообщает об этом или Высший совет правосудия, если это касается простых судей, или Конституционный суд, если это касается судей Конституционного суда”, — сказал нардеп.

По его словам, согласно документу, в случае, если НАПК хочет лично вручить протокол, то, соответственно, для вручения судьям должен присутствовать инспектор ВСП, а для судьи Конституционного суда — или голова, или заместитель председателя КСУ.

“В принципе, это тоже компромиссный вариант, он согласован как с органами судебной власти, так частично учтено и видение НАПК. Слабость этого варианта в том, что дополнительные полномочия получит ВРП, хотя Венецианская комиссия рекомендовала да замены состава этого учреждения более добродетельными членами не давать ей дополнительные полномочия”, — отметил собеседник УНН.

В то же время, подчеркнул Юрчишин, в данном случае “выхода почти нет”, ведь из судебных органов, которые могут осуществлять такие функции, существует лишь Высшая квалификационная комиссия судей, которая сейчас распущена и не действует, и ВРУ.

“Соответственно, группа остановилась на втором варианте. Я надеюсь, что в этот четверг законопроекты будут рассмотрены профильным комитетом, и уже со вторника могут рассматриваться в Верховной Раде и рассматриваться в целом”, — добавил он.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривала ответственность за ложь в декларации.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций.

После этого в Верховной Раде Украины разные политические силы уже разработали около 10 законопроектов, касающихся разрешения ситуации вокруг Конституционного Суда.

Как сообщал УНН, 4 декабря Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (№ 4460-д).