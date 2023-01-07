Наступного тижня комісія розпочне роботу з дослідження використання держмайна в Лаврі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Наступного тижня має розпочати роботу міжвідомча комісія для того, щоб дослідити яким чином релігійні організації використовують державне майно, в першу чергу в Києво-Печерській Лаврі. Про це повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко, передає УНН.
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«Це на жаль була укладена угода за часів януковича стосовно безстрокового користування Нижньою Лаврою УПЦ МП, здається у 2013 році. Але наразі, наступного тижня має розпочати роботу міжвідомча комісія для того, щоб дослідити яким чином релігійні організації використовують державне майно, в першу чергу в Лаврі», - розповів Ткаченко.
Ткаченко повідомив, що в Києво-Печерській Лаврі була укладена безстрокова угода між урядом Азарова і УПЦ МП.
«В Почаївській Лаврі угода була укладена на 49 років. Святогірська Лавра в принципі належить до власності Донецької ОВА і там відповідно інше рішення. Наскільки я пам'ятаю, там теж безстрокова оренда або користування. В кожному з цих випадків, потрібно приймати цивілізовані, європейські прозорі рішення. Так само, як нами було прийнято рішення стосовно припинення користування Успенського собору і Трапезної УПЦ МП», - розповів Ткаченко.
Доповнення
На баланс держави з користування УПЦ (МП) повернули Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври.
У Києво-Печерській Лаврі сьогодні провели богослужіння під проводом митрополита Епіфанія.
Це перша різдвяна служба Православної церкви України в Успенському соборі на території Лаври.