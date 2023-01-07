На следующей неделе комиссия начнет работу по исследованию использования госимущества в Лавре

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«Это к сожалению было заключено соглашение во времена януковича относительно бессрочного пользования Нижней Лаврой УПЦ МП, кажется в 2013 году. Но сейчас, на следующей неделе должна начать работу межведомственная комиссия для того, чтобы исследовать каким образом религиозные организации используют государственное имущество, в первую очередь в Лавре», - рассказал Ткаченко.

Ткаченко сообщил, что в Киево-Печерской Лавре было заключено бессрочное соглашение между правительством Азарова и УПЦ МП.

«В Почаевской Лавре соглашение было заключено на 49 лет. Святогорская Лавра в принципе относится к собственности Донецкой ОВА и там соответственно другое решение. Насколько я помню, там тоже бессрочная аренда или пользование. В каждом из этих случаев, нужно принимать цивилизованные, европейские прозрачные решения. Так же, как нами было принято решение о прекращении пользования Успенского собора и Трапезной УПЦ МП», - рассказал Ткаченко.

Дополнение

На баланс государства из пользования УПЦ (МП) вернули Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской Лавры.

В Киево-Печерской Лавре сегодня провели богослужение под руководством митрополита Епифания.

Это первая рождественская служба Православной церкви Украины в Успенском соборе на территории Лавры.