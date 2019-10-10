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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 11686 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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Наступного тижня група міністрів поїде до США на переговори з МВФ - Прем'єр

Київ • УНН

 • 9693 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Наступного тижня група міністрів вирушає в США для переговорів з Міжнародним валютним фондом. Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Наступного тижня група міністрів поїде до США на переговори з МВФ - Прем'єр

"Зараз ми в активній стадії переговорів з МВФ щодо нової програми підтримки. Вже наступного тижня група міністрів вирушає в США для участі у Щорічних зборах Світового банку та МВФ та в переговорах з Фондом", - написав Гончарук.

Раніше УНН повідомляв, що Гончарук обговорив з НБУ результати роботи місії МВФ.

Місія МВФ завершила візит до України 27 вересня.

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