Наступного тижня група міністрів поїде до США на переговори з МВФ - Прем'єр
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Наступного тижня група міністрів вирушає в США для переговорів з Міжнародним валютним фондом. Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Зараз ми в активній стадії переговорів з МВФ щодо нової програми підтримки. Вже наступного тижня група міністрів вирушає в США для участі у Щорічних зборах Світового банку та МВФ та в переговорах з Фондом", - написав Гончарук.
Раніше УНН повідомляв, що Гончарук обговорив з НБУ результати роботи місії МВФ.
Місія МВФ завершила візит до України 27 вересня.