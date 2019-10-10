На следующей неделе группа министров поедет в США на переговоры с МВФ - Премьер
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. На следующей неделе группа министров отправляется в США для переговоров с Международным валютным фондом. Об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сейчас мы в активной стадии переговоров с МВФ о новой программе поддержки. Уже на следующей неделе группа министров отправляется в США для участия в Ежегодном собрании Всемирного банка и МВФ и в переговорах с Фондом", - написал Гончарук.
Ранее УНН сообщал, что Гончарук обсудил с НБУ результаты работы миссии МВФ.
Миссия МВФ завершила визит в Украину 27 сентября.