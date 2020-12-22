Наступний рік стане роком відновлення економіки та культури – Корнієнко

"Голова партії Олександр Корнієнко наголосив, що 2021-й стане роком відновлення економіки та культури", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що серед планів на 2021-й:

• закон про всеукраїнський референдум;

• чесний прожитковий рівень;

• індексація пенсій у березні;

• доплати пенсіонерам, які досягли 75 років;

• збільшення зарплат лікарям та вчителям на 30%;

• судова реформа;

• реформа Конституційного Суду;

• закон про побутові відходи;

• пряма допомога підприємцям та працівникам з виплатою до 8000 гривень кожному;

• прискорення програми "Велике будівництво";

• початок програми "Велика реставрація" з відновлення 100 пам’яток культурної спадщини.

Нагадаємо, глава парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що народні депутати планують ухвалити в січні наступного року законопроекти про податкову амністію, створення Бюро економічної безпеки, реформу Служби безпеки України та про локалізацію.