Наступний рік стане роком відновлення економіки та культури – Корнієнко
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що 2021-й стане роком відновлення економіки та культури. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу "СН".
"Голова партії Олександр Корнієнко наголосив, що 2021-й стане роком відновлення економіки та культури", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що серед планів на 2021-й:
• закон про всеукраїнський референдум;
• чесний прожитковий рівень;
• індексація пенсій у березні;
• доплати пенсіонерам, які досягли 75 років;
• збільшення зарплат лікарям та вчителям на 30%;
• судова реформа;
• реформа Конституційного Суду;
• закон про побутові відходи;
• пряма допомога підприємцям та працівникам з виплатою до 8000 гривень кожному;
• прискорення програми "Велике будівництво";
• початок програми "Велика реставрація" з відновлення 100 пам’яток культурної спадщини.
Нагадаємо, глава парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що народні депутати планують ухвалити в січні наступного року законопроекти про податкову амністію, створення Бюро економічної безпеки, реформу Служби безпеки України та про локалізацію.