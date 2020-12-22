"Буде ударний темп": Арахамія розповів, які законопроекти планують ухвалити у Раді в січні

"Ми великі реформи відклали трошки, але хочемо у січні повернутися й таким ударним темпом це прийняти. Це амністія капіталу (так звана "податкова амністія"), це створення Бюро економічної безпеки, це законопроект про реформу СБУ", - розповів Арахамія.

Також, за його словами, планується ухвалення у другому читанні законопроекту про локалізацію.

"Яка фактично до другого читання підготовлена. Маємо дуже великий супротив з боку європейських партнерів, але я думаю, враховуючи настрої у залі, я думаю, ми все ж таки проголосуємо локалізацію й будемо мати преференцію для українських компаній…", - сказав Арахамія.

Нагадаємо, народний депутат Ольга Совгиря заявила, що ухвалення у першому читанні нового розробленого законопроекту щодо діяльності Конституційного Суду України очікується у січні наступного року, а ухвалення у другому читанні може затягнутись.

Як повідомлялося раніше в УНН, Рада змінила графік роботи на період "локдауну".

Зазначимо, що у січні 2021 року у ВР буде лише чотири пленарних засідання - з 26 по 29 січня.