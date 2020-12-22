"Буде ударний темп": Арахамія розповів, які законопроекти планують ухвалити у Раді в січні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Народні депутати планують ухвалити в січні наступного року законопроекти про податкову амністію, створення Бюро економічної безпеки, реформу Служби безпеки України та про локалізацію. Про це розповів глава парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія під час пресконференції, передає кореспондент УНН.
"Ми великі реформи відклали трошки, але хочемо у січні повернутися й таким ударним темпом це прийняти. Це амністія капіталу (так звана "податкова амністія"), це створення Бюро економічної безпеки, це законопроект про реформу СБУ", - розповів Арахамія.
Також, за його словами, планується ухвалення у другому читанні законопроекту про локалізацію.
"Яка фактично до другого читання підготовлена. Маємо дуже великий супротив з боку європейських партнерів, але я думаю, враховуючи настрої у залі, я думаю, ми все ж таки проголосуємо локалізацію й будемо мати преференцію для українських компаній…", - сказав Арахамія.
Нагадаємо, народний депутат Ольга Совгиря заявила, що ухвалення у першому читанні нового розробленого законопроекту щодо діяльності Конституційного Суду України очікується у січні наступного року, а ухвалення у другому читанні може затягнутись.
Як повідомлялося раніше в УНН, Рада змінила графік роботи на період "локдауну".
Зазначимо, що у січні 2021 року у ВР буде лише чотири пленарних засідання - з 26 по 29 січня.