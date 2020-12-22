Следующий год станет годом восстановления экономики и культуры - Корниенко
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что 2021-й год станет годом восстановления экономики и культуры. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "СН".
"Глава партии Александр Корниенко отметил, что 2021-й станет годом восстановления экономики и культуры", - говорится в сообщении.
Сообщается, что среди планов на 2021-й год:
• закон о всеукраинском референдуме;
• честный прожиточный уровень;
• индексация пенсий в марте;
• доплаты пенсионерам, достигшим 75 лет;
• увеличение зарплат врачам и учителям на 30%;
• судебная реформа;
• реформа Конституционного Суда;
• закон о бытовых отходах;
• прямая помощь предпринимателям и работникам с выплатой до 8000 гривен каждому;
• ускорение программы "Большое строительство";
• начало программы "Большая реставрация" по восстановлению 100 памятников культурного наследия.
Напомним, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что народные депутаты планируют принять в январе следующего года законопроекты о налоговой амнистии, создании Бюро экономической безопасности, реформе Службы безопасности Украины и о локализации.