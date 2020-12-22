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Следующий год станет годом восстановления экономики и культуры - Корниенко

Киев • УНН

 • 15658 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что 2021-й год станет годом восстановления экономики и культуры. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "СН".

Следующий год станет годом восстановления экономики и культуры - Корниенко

"Глава партии Александр Корниенко отметил, что 2021-й станет годом восстановления экономики и культуры", - говорится в сообщении.

Сообщается, что среди планов на 2021-й год:

• закон о всеукраинском референдуме;

• честный прожиточный уровень;

• индексация пенсий в марте;

• доплаты пенсионерам, достигшим 75 лет;

• увеличение зарплат врачам и учителям на 30%;

• судебная реформа;

• реформа Конституционного Суда;

• закон о бытовых отходах;

• прямая помощь предпринимателям и работникам с выплатой до 8000 гривен каждому;

• ускорение программы "Большое строительство";

• начало программы "Большая реставрация" по восстановлению 100 памятников культурного наследия.

Напомним, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что народные депутаты планируют принять в январе следующего года законопроекты о налоговой амнистии, создании Бюро экономической безопасности, реформе Службы безопасности Украины и о локализации.

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