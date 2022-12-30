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Наступний масований удар росія може здійснити з більшою кількістю ракет – речник Повітряних сил ЗСУ

Наступний масований удар росія може здійснити з більшою кількістю ракет – речник Повітряних сил ЗСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Речник ВПС Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що вибухи на аеродромах стратегічної авіації в росії створили для окупантів певні незручності, але це просто збільшило час підльоту їхніх літаків до місць пуску, пише УНН.

Деталі

За його словами, говорити про те, що у окупантів немає засобів, - неправильно: "Вони просто перебазували свою стратегічну авіацію на інші аеродроми, які можуть їх приймати і обслуговувати".

"Бавовна" створила їм певні незручності, але це просто збільшить час їхнього підльоту до районів пуску. Ми можемо теж раніше реагувати на ці вильоти", - сказав Ігнат та припустив, що наступний удар росіян може відбутися з більшою кількістю ракет.

"Якщо вони (росіяни) на сьогодні (29 грудня - ред.) випустили 13 літаків, які мають по 8 "підвісів", то зрозуміло, що ракетний удар може бути більшою кількістю, ніж це вони зробили сьогодні. Питання у тому, скільки вони готові на сьогодні витратити крилатих ракет, носіїв у них достатньо", - зазначив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський: з кожним ракетним ударом росія лише глибше заганяє себе у глухий кут

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