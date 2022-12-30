Наступний масований удар росія може здійснити з більшою кількістю ракет – речник Повітряних сил ЗСУ

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За його словами, говорити про те, що у окупантів немає засобів, - неправильно: "Вони просто перебазували свою стратегічну авіацію на інші аеродроми, які можуть їх приймати і обслуговувати".

"Бавовна" створила їм певні незручності, але це просто збільшить час їхнього підльоту до районів пуску. Ми можемо теж раніше реагувати на ці вильоти", - сказав Ігнат та припустив, що наступний удар росіян може відбутися з більшою кількістю ракет.

"Якщо вони (росіяни) на сьогодні (29 грудня - ред.) випустили 13 літаків, які мають по 8 "підвісів", то зрозуміло, що ракетний удар може бути більшою кількістю, ніж це вони зробили сьогодні. Питання у тому, скільки вони готові на сьогодні витратити крилатих ракет, носіїв у них достатньо", - зазначив він.

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