Следующий массированный удар россия может осуществить с большим количеством ракет – представитель Воздушных сил ВСУ

Детали

По его словам, говорить о том, что у оккупантов нет средств, - неправильно: "Они просто перебазировали свою стратегическую авиацию на другие аэродромы, которые могут их принимать и обслуживать".

"Хлопок" создал им определенные неудобства, но это просто увеличит время их подлета к районам пуска. Мы можем тоже раньше реагировать на эти вылеты", - сказал Игнат и предположил, что следующий удар россиян может произойти с большим количеством ракет.

"Если они (россияне) на сегодняшний день (29 декабря - ред.) выпустили 13 самолетов, имеющих по 8 "подвесов", то понятно, что ракетный удар может быть большим количеством, чем это они сделали сегодня. Вопрос в том, сколько они готовы на сегодняшний день потратить крылатых ракет, носителей у них достаточно", - отметил он.

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