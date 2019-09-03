Наступне засідання ВР відбудеться 10 вересня – Разумков
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Засідання Верховної Ради України відбудеться у вівторок, 10 вересня, о 10:00 ранку. Про це сьогодні під час закриття вечірнього пленарного засідання повідомив спікер ВР Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.
"Наступне засідання Верховної Ради України відбудеться у вівторок, 10 вересня о 10 ранку", - сказав Разумков.
За його словами з середи по п’ятницю народні депутати працюватимуть на засіданнях комітетів.
Нагадаємо, Верховна Рада України включила до порядку денного для подальшого направлення до Конституційного суду законопроект, що дозволить ВР утворювати консультативно-дорадчі органи.