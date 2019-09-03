Следующее заседание ВР состоится 10 сентября - Разумков

"Следующее заседание Верховной Рады Украины состоится во вторник, 10 сентября, в 10 утра", - сказал Разумков.

По его словам со среды по пятницу народные депутаты будут работать на заседаниях комитетов.

Напомним, Верховная Рада Украины включила в повестку дня для дальнейшего направления в Конституционный суд законопроект, который позволит ВР образовывать консультативно-совещательные органы.