До КСУ направили законопроект, який дозволить ВР утворювати консультативно-дорадчі органи
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Верховна Рада України включила до порядку денного для подальшого направлення до Конституційного суду законопроект, що дозволить ВРУ утворювати консультативно-дорадчі органи. Відповідне рішення підтримали 264 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект Закону про внесення зміни до статті 85 Конституції України (щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради України) передбачає можливість створення у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради України.
Пропонована законодавча ініціатива має на меті закріпити в Конституції України ефективний механізм організації та діяльності Верховної Ради України.
Нагадаємо, Верховна Рада України включила до порядку денного для подальшого направлення до Конституційного суду законопроект, що дозволить удосконалити механізм дострокового припинення повноважень народного депутата України.