Наступне засідання Тристоронньої контактної групи відбудеться 13 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Наступне засідання Тристоронньої контактної групи відбудеться у Мінську 13 березня. Про це повідомив спецпредставник ОБСЄ в контактній групі Мартін Сайдік, передає УНН з посиланням на БЕЛТА.
За словами Мартіна Сайдіка, наступна зустріч тристоронньої контактної групи пройде 13 березня.
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Нагадаємо, у Мінську 27 лютого відбулась зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.
Як повідомляв УНН, Сайдік розповів, що у Мінську обговорили питання виплат пенсій жителям ОРДЛО.