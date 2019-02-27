Наступне засідання Тристоронньої контактної групи відбудеться 13 березня

За словами Мартіна Сайдіка, наступна зустріч тристоронньої контактної групи пройде 13 березня.

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Нагадаємо, у Мінську 27 лютого відбулась зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

Як повідомляв УНН, Сайдік розповів, що у Мінську обговорили питання виплат пенсій жителям ОРДЛО.