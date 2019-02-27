Следующее заседание Трехсторонней контактной группы состоится 13 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Следующее заседание Трехсторонней контактной группы состоится в Минске 13 марта. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.
По словам Мартина Сайдика, следующая встреча трехсторонней контактной группы пройдет 13 марта.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ОБСЕ призвали улучшить работу пунктов пропуска в ОРДЛО
Напомним, в Минске 27 февраля состоялась встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
Как сообщал УНН, Сайдик рассказал, что в Минске обсудили вопросы выплат пенсий жителям ОРДЛО.