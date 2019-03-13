Наступне засідання контактної групи у Мінську відбудеться 27 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Наступне засідання тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі відбудеться 27 березня. Про це повідомив спецпредставник ОБСЄ в контактній групі Мартін Сайдік, передає УНН з посиланняс на БЕЛТА.
За інформацією видання, на сьогоднішньому засіданні тристоронньої контактної групи велику увагу приділяли темі розмінування та режиму припинення вогню.
Водночас економічна робоча група розглянула питання щодо водопостачання в Донецькій і Луганській областях, включаючи необхідні ремонтні роботи і дотримання графіку аудиту компанії "Вода Донбасу". Обговорювались питання виплат пенсії жителям окупованих територій Донецької і Луганської областей.
Політична робоча група розглядала два дискусійні документи, які були підготовлені координатором, послом П'єром Морелем.
"Вони призначені для обговорення існуючого статусу-кво по імплементації формули Штайнмайера і амністії", - пояснив Мартін Сайдік.
Він також зазначив, що сьогодні у координатора П'єра Мореля була 106-я сесія.
"Він і на 106-ю сесію йде з новими ідеями, щоб поліпшити і просунути цю роботу. Він запропонував документи. І сьогодні йшла жвава дискусія в політичній підгрупі", - розповів Мартін Сайдік.
Як повідомляв УНН, Сайдік розповів, що на засіданні обговорювали списки утримуваних для обміну.
Нагадаємо, у Мінську на засідання зібралася контактна група щодо Донбасу.