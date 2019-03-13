Следующее заседание контактной группы в Минске состоится 27 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Следующее заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе состоится 27 марта. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик, передает УНН со посиланняс на БЕЛТА.
По информации издания, на сегодняшнем заседании трехсторонней контактной группы большое внимание уделяли теме разминирования и режима прекращения огня.
В то же время экономическая рабочая группа рассмотрела вопрос по водоснабжению в Донецкой и Луганской областях, включая необходимые ремонтные работы и соблюдение графика аудита компании "Вода Донбасса". Обсуждались вопросы выплат пенсии жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Политическая рабочая группа рассматривала два дискуссионные документы, которые были подготовлены координатором, послом Пьером Морелем.
"Они предназначены для обсуждения существующего статус-кво по имплементации формулы Штайнмайера и амнистии", - пояснил Мартин Сайдик.
Он также отметил, что сегодня у координатора Пьера Мореля была 106-я сессия.
"Он и на 106-й сессию идет с новыми идеями, чтобы улучшить и продвинуть эту работу. Он предложил документы. И сегодня шла оживленная дискуссия в политической подгруппе", - рассказал Мартин Сайдик.
Как сообщал УНН, Сайдик рассказал, что на заседании обсуждали списки удерживаемых для обмена.
Напомним, в Минске на заседание собралась контактная группа относительно Донбасса.