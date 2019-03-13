Следующее заседание контактной группы в Минске состоится 27 марта

$41.180.14
46.610.42
ukru
Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства
07:15 • 5566 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 10687 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 10645 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 43555 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 94046 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 140060 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 130322 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71376 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188902 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150843 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
4.9м/с
56%
Популярные новости

Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

15 апреля, 23:47 • 9204 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 12958 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

02:15 • 16923 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

02:51 • 15546 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 19893 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 114 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 5568 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 10691 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 140060 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 130322 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 12873 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 15120 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 17519 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 20422 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 21986 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Следующее заседание контактной группы в Минске состоится 27 марта

Киев • УНН

 • 9409 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Следующее заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе состоится 27 марта. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик, передает УНН со посиланняс на БЕЛТА.

Следующее заседание контактной группы в Минске состоится 27 марта

По информации издания, на сегодняшнем заседании трехсторонней контактной группы большое внимание уделяли теме разминирования и режима прекращения огня.

В то же время экономическая рабочая группа рассмотрела вопрос по водоснабжению в Донецкой и Луганской областях, включая необходимые ремонтные работы и соблюдение графика аудита компании "Вода Донбасса". Обсуждались вопросы выплат пенсии жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Политическая рабочая группа рассматривала два дискуссионные документы, которые были подготовлены координатором, послом Пьером Морелем.

"Они предназначены для обсуждения существующего статус-кво по имплементации формулы Штайнмайера и амнистии", - пояснил Мартин Сайдик.

Он также отметил, что сегодня у координатора Пьера Мореля была 106-я сессия.

"Он и на 106-й сессию идет с новыми идеями, чтобы улучшить и продвинуть эту работу. Он предложил документы. И сегодня шла оживленная дискуссия в политической подгруппе", - рассказал Мартин Сайдик.

Как сообщал УНН, Сайдик рассказал, что на заседании обсуждали списки удерживаемых для обмена.

Напомним, в Минске на заседание собралась контактная группа относительно Донбасса.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.02
Bitcoin
$83,646.80
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$33.91
Золото
$3,309.00
Ethereum
$1,577.99