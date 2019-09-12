Наставник збірної Петраков виразив хвилювання щодо долі українських переможців молодіжного ЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Наставник молодіжної збірної України віком до 20-ти років Олександр Петраков турбується про майбутнє своїх підопічних, повідомляє УНН з посиланням на сайт каналів "Футбол 1/2".
Петраков порадив трьом гравцям молодіжного складу збірної України не чекати і йти в оренду заради отримання ігрової практики.
"Не маю права втручатися в справи клубів, але дуже турбуюся про долю Дениса Попова, Валерія Бондаря та Георгія Цітаішвілі. Я радив їм не думати і йти в оренди. На їх місці я б пішов за прикладом Супряги і Булеци. У кращих клубах світу, якщо молодий футболіст поки не потрапляє в основу і не потрібен для ротації, його тут же відправляють в оренду. У нас чомусь таке не прийнято. Добре, що хоч деякі хлопці з "Шахтаря" пішли до "Маріуполя", Конопля в "Десну", а Супряга і Булеца в "Дніпро-1", - підкреслив рульовий молодіжки.
Крім того, на думку Петракова, українським клубам треба шукати рішення з ситуації, адже гравці не мали ігрової практики два місяці.
"Думаю, що Бондар міг спокійно заграти в основі команди на зразок "Ворскли", а Попов, наприклад, в "Дніпрі-1". Ці хлопці - потенційні гравці національної збірної, а вони два місяці сидять без ігрової практики і ламаються психологічно. Не засуджую клубних тренерів, адже у них завдання перемагати в будь-якій грі, але і вихід з цього становища треба шукати", - підсумував Петраков.
Нагадаємо, що представник молодіжного складу збірної України потрапив до сфери інтересів турецького "Бешикташа".