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Наставник сборной Петраков выразил волнение о судьбе украинских победителей молодежного ЧМ

Наставник сборной Петраков выразил волнение о судьбе украинских победителей молодежного ЧМ

Киев  •  УНН

 • 8791 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Наставник молодежной сборной Украины в возрасте до 20 лет Александр Петраков беспокоится о будущем своих подопечных, сообщает УНН со ссылкой на сайт канала "Футбол 1/2".

Петраков посоветовал трем игрокам молодежного состава сборной Украины не ждать и идти в аренду ради получения игровой практики.

"Не имею права вмешиваться в дела клубов, но очень беспокоюсь о судьбе Дениса Попова, Валерия Бондаря и Георгия Цитаишвили. Я советовал им не думать и идти в аренды. На их месте я бы последовал примеру Супряги и Булецы. В лучших клубах мира, если молодой футболист пока не попадает в основу и не нужен для ротации, его тут же отправляют в аренду. У нас почему такое не принято. Хорошо, что некоторые ребята из "Шахтера" пошли в "Мариуполь", Конопля в "Десну", а Супряга и Булеца в "Днепр-1", - подчеркнул рулевой молодежки.

Кроме того, по мнению Петракова, украинским клубам надо искать решения по ситуации, ведь игроки не имели игровой практики два месяца.

"Думаю, что Бондарь мог спокойно сыграть в основе команды вроде "Ворсклы", а Попов, например, в "Днепре-1". Эти ребята - потенциальные игроки национальной сборной, а они два месяца сидят без игровой практики и ломаются психологически. Не осуждаю клубных тренеров, ведь у них задача побеждать в любой игре, но и выход из этого положения надо искать", - подытожил Петраков.

Напомним, что представитель молодежного состава сборной Украины попал в сферу интересов турецкого "Бешикташа".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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