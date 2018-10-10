Наставник Італії пообіцяв зіграти з Україною в три нападники

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Головний тренер збірної Італії з футболу Роберто Манчіні поділився планами на гру з Україною, назвавши нашу збірну хорошим суперником, інформує УНН із посиланням на Федерацію футболу Італії та канали “Футбол 1/2”.

“В атаці проблем немає, адже ми викликали Кевіна Лазанью з „Удінезе“. Ми будемо пробувати різні варіанти, експериментувати. Схема „4-3-3“? Так, безумовно. Я вже навіть не пам’ятаю, як грати в „4-2-3-1“, тому в атаці буде три гравці. У воротах проти України зіграє Доннарумма, а що стосується Джорджо К’єлліні, то все залежить від його фізичних кондицій”, — повідомив Манчіні.

Також коуч відзначив рівень української команди, згадавши про постійне омолодження ростеру колективу Шевченка.

“Україна — хороший суперник. Вони постійно омолоджують склад, запрошуючи нових гравців. Крім того, в їх тренерському штабі є італійці. Ми хочемо провести хороший матч і порадувати уболівальників Генуї, які прийдуть на футбол”, — зізнався Манчіні.

Варто зазначити, що матч обслуговуватиме словенська бригада арбітрів на чолі із Раде Обреновичем.

Як раніше інформував УНН, напередодні поєдинку збірних Італії та України наставник “синьо-жовтих” Андрій Шевченко прокоментував майбутнє протистояння в Генуї.

Українські Національні Новини

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