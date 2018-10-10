Шевченко назвав Італію країною футбольних талантів

“Звичайно, наша команда, як і італійська, має певні кадрові проблеми. Гравці виступають в різних чемпіонатах, що створює певні складнощі. Також не буде з нами завтра Ярмоленка. Але, попри все це, ми будемо намагатися постати сильною командою та показати дуже хороший футбол. Італія — взагалі країна талантів. Можливо, зараз в італійській команді немає конкретного гравця нападу, який може повести партнерів за собою, але є дуже багато молодих талановитих футболістів”, — сказав коуч.

Крім того, Шевченко пригадав перші роки проведені на чолі збірної та виразив гордість щодо перебування на нинішній позиції.

“Я дуже гордий бути тренером національної команди України. Відчуваю дуже велику відповідальність. Я прийшов до збірної після невдалого виступу на чемпіонаті Європи 2016 року. Було дуже нелегко сформувати нову команду, підняти дух колективу, змінити повністю всю структуру гри. На жаль, ми програли у кваліфікації чемпіонату світу Хорватії, яка згодом грала у фіналі Мундіалю. Але, на мою думку, ми показали якісну гру в тому відбірному турнірі. Я бачу потенціал багатьох гравців, і це налаштовує мене дуже позитивно. Моє головне завдання — показати хороший результат, і ми зробили це в останніх матчах Ліги націй. Головна мета, як я вже казав, — вивести збірну на Євро-2020”, — відзначив рульовий.

Додамо, що після завтрашнього очного протистояння команд, Україна зіграє у Лізі націй проти Чехії, а Італія із Польщею.