Шевченко назвал Италию страной футбольных талантов

“Конечно, наша команда, как и итальянская, имеет определенные кадровые проблемы. Игроки выступают в разных чемпионатах, что создает определенные сложности. Также не будет с нами завтра Ярмоленко. Но, несмотря на все это, мы будем пытаться предстать сильной командой и показать очень хороший футбол. Италия — вообще страна талантов. Возможно, сейчас в итальянской команде нет конкретного игрока нападения, который может повести партнеров за собой, но очень много молодых талантливых футболистов”, — сказал коуч.

Кроме того, Шевченко вспомнил первые годы проведенные во главе сборной и выразил гордость относительно пребывания на нынешней позиции.

“Я очень горд быть тренером национальной команды Украины. Чувствую очень большую ответственность. Я пришел в сборную после неудачного выступления на чемпионате Европы 2016 года. Было очень нелегко сформировать новую команду, поднять дух коллектива, изменить полностью всю структуру игры. К сожалению, мы проиграли в квалификации чемпионата мира Хорватии, которая впоследствии играла в финале Мундиаля. Но, по моему мнению, мы показали качественную игру в том отборочном турнире. Я вижу потенциал многих игроков, и это настраивает меня очень положительно. Моя главная задача — показать хороший результат, и мы сделали это в последних матчах Лиги наций. Главная цель, как я уже говорил, — вывести сборную на Евро-2020”, — отметил рулевой.

Добавим, что после завтрашнего очного противостояния команд, Украина сыграет в Лиге наций против Чехии, а Италия с Польшей.