Наставник Италии пообещал сыграть с Украиной в три нападающих
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини поделился планами на игру с Украиной, назвав нашу сборную хорошим соперником, информирует УНН со ссылкой на Федерацию футбола Италии и каналы “Футбол 1/2”.
“В атаке проблем нет, ведь мы вызвали Кевина Лазанью с „Удинезе“. Мы будем пробовать разные варианты, экспериментировать. Схема „4-3-3“? Да, безусловно. Я уже даже не помню, как играть в „4-2-3-1“, поэтому в атаке будет три игрока. В воротах против Украины сыграет Доннарумма, а что касается Джорджо Кьеллини, то все зависит от его физических кондиций”, — сообщил Манчини.
Также коуч отметил уровень украинской команды, вспомнив о постоянном омоложения ростер коллектива Шевченко.
“Украина — хороший соперник. Они постоянно омолаживают состав, приглашая новых игроков. Кроме того, в их тренерском штабе есть итальянцы. Мы хотим провести хороший матч и порадовать болельщиков Генуе, которые придут на футбол”, — признался Манчини.
Стоит отметить, что матч будет обслуживать словенская бригада арбитров во главе с Раде Обреновича.
Как ранее информировал УНН, накануне поединка сборных Италии и Украины наставник “сине-желтых” Андрей Шевченко прокомментировал предстоящее противостояние в Генуе.