Наслідки атаки рф на енергосистему: у КМДА попередили про проблеми водою та громадським транспортом
Київ • УНН
Після ранкової ракетної атаки РФ виникли проблеми в електромережі Києва. Можливі перебої у водопостачанні, роботі електротранспорту та світлофорів. Зеленський повідомив про 127 ракет і 109 дронів, запущених по Україні.
Після ранкової ракетної атаки рф в загальнодержавній електромережі знову виникли проблеми. У зв'язку з цим в столиці можуть траплятись неполадки у роботі обладнання. Про це попередили у КМДА, передає УНН.
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Зокрема, через проблеми з електрикою, система водопостачання правого берега працюватиме на пониженому тиску.
Також через відсутність напруги затримується столичний електротранспорт. Тролейбуси і трамваї з найбільшим пасажиропотоком обов’язково дублюють автобусами.
Крім того, можливі тимчасові збої в роботі світлофорів, частина яких ще не обладнана новітніми шафами резервного живлення. Просимо бути уважними та дотримуватися правил дорожнього руху
Міськрада наголошує, що енергетики та комунальні служби роблять все щоб стабілізувати ситуацію з водопостачанням.
Нагадаємо
За результатами Ставки президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні був один з найбільших російських обстрілів. рф запустила по Україні щонайменше 127 ракет і 109 дронів.