Последствия атаки рф на энергосистему: в КГГА предупредили о проблемах с водой и общественным транспортом

После утренней ракетной атаки рф в общегосударственной электросети снова возникли проблемы. В связи с этим в столице могут случаться неполадки в работе оборудования. Об этом предупредили в КГГА, передает УНН.

Детали

В частности, из-за проблем с электричеством, система водоснабжения правого берега будет работать на пониженном давлении.

Также из-за отсутствия напряжения задерживается столичный электротранспорт. Троллейбусы и трамваи с наибольшим пассажиропотоком обязательно дублируют автобусами.

Кроме того, возможны временные сбои в работе светофоров, часть которых еще не оборудована новейшими шкафами резервного питания. Просим быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения - заявили в КГГА.

Горсовет отмечает, что энергетики и коммунальные службы делают все, чтобы стабилизировать ситуацию с водоснабжением.

Напомним,

По результатам Ставки президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня был один из крупнейших российских обстрелов. рф запустила по Украине по меньшей мере 127 ракет и 109 дронов.