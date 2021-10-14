Наслідки COVID-19: найбільша авіакомпанія Італії припинить існування

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Сьогодні італійський державний авіаперевізник Alitalia здійснить останній рейс. Літак компанії вилетить зі столиці Сардинії Кальярі в римський аеропорт Ф'юмічіно.

Відзавтра, 15 жовтня, рейси відбуватимуться вже під новим брендом — ITA (Italia Trasporto Aereo).

Alitalia, яку заснували 1946 року, не змогла впоратися з наслідками пандемії коронавірусу, а також не витримала конкуренції зі швидкісними потягами на внутрішньому ринку країни.

Протягом останніх 20 років уряд зазнав приблизно 13 млрд доларів збитків, намагаючись врятувати компанію.

Повідомляють, що менше ніж третина з 10 500 чинних співробітників Alitalia перейдуть до ITA.

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