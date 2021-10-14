Последствия COVID-19: крупнейшая авиакомпания Италии прекратит существование
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Крупнейшая итальянская авиакомпания Alitalia сегодня прекратит свое существование из-за банкротства на фоне коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.
Детали
Сегодня итальянский государственный авиаперевозчик Alitalia осуществит последний рейс. Самолет компании вылетит из столицы Сардинии Кальяри в римский аэропорт Фьюмичино.
С завтрашнего дня, 15 октября, рейсы будут совершаться уже под новым брендом — ITA (Italia Trasporto Aereo).
Alitalia, которую основали в 1946 году, не смогла справиться с последствиями пандемии коронавируса, а также не выдержала конкуренции со скоростными поездами на внутреннем рынке страны.
В течение последних 20 лет правительство потерпело примерно 13 млрд долларов убытков, пытаясь спасти компанию.
Сообщают, что менее трети из 10 500 действующих сотрудников Alitalia перейдут в ITA.
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