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Последствия COVID-19: крупнейшая авиакомпания Италии прекратит существование

Последствия COVID-19: крупнейшая авиакомпания Италии прекратит существование

Киев  •  УНН

 • 25985 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Крупнейшая итальянская авиакомпания Alitalia сегодня прекратит свое существование из-за банкротства на фоне коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

Сегодня итальянский государственный авиаперевозчик Alitalia осуществит последний рейс. Самолет компании вылетит из столицы Сардинии Кальяри в римский аэропорт Фьюмичино.

С завтрашнего дня, 15 октября, рейсы будут совершаться уже под новым брендом — ITA (Italia Trasporto Aereo).

Alitalia, которую основали в 1946 году, не смогла справиться с последствиями пандемии коронавируса, а также не выдержала конкуренции со скоростными поездами на внутреннем рынке страны.

В течение последних 20 лет правительство потерпело примерно 13 млрд долларов убытков, пытаясь спасти компанию.

Сообщают, что менее трети из 10 500 действующих сотрудников Alitalia перейдут в ITA.

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