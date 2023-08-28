Наша "оборонка" даватиме більший результат: Зеленський анонсував збільшення виробництва зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський анонсував збільшення обсягів виробництва зброї в Україні і запевнив, що наша "оборонка" даватиме більший результат, передає УНН.
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"Була окрема нарада щодо нашого українського виробництва зброї. Мінстратегпром, «Укроборонпром», керівники вітчизняних виробництв. Гармати, які зроблені в Україні. Снаряди, які зроблені в Україні. Дрони, ракети, бронетехніка. Максимально збільшуємо обсяги виробництва. Україна це може. Фінансування є. Наша «оборонка» даватиме більший результат", - повідомив Зеленський під час вечірнього звернення до українців.
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час повномасштабної війни з росією "Укроборонпром" не продавав за кордон зброю, а якщо контракти підписували, то він "давав по руках".